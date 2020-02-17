Деньги на проекты для ветеранов можно получить, изменив систему налогообложения реализации сигарет, - нардеп от "СН" Холодов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом он написал в своем блоге на Корреспонденте.

"В США ветеранам Вьетнамской войны давали лицензии на торговлю табаком на льготных условиях. В Австрии лицензии на продажу сигарет по особым правилам получают люди с инвалидностью. Часто в странах ЕС количество лицензий на торговлю табаком лимитировано, а значит те, кто ее уже получил, могут ее перепродать или передать в управление, таким образом получив приличные доходы. Или могут заниматься бизнесом сами. Это правильный механизм социальной поддержки социально уязвимых групп граждан – им не просто "дают субсидии" или "повышают выплаты", а включают их в экономические процессы, в бизнес", - написал Холодов.

По его мнению, сложно представить, как убедить коллег по парламенту проголосовать за что-то подобное, но европейские практики в Украине нужно начинать внедрять.

Также политик сообщил, что разработал законопроект 3016, которым предлагается внести изменения в систему налогообложения реализации табачных изделий, которые могут дать ежегодно до 1,5 млрд грн дополнительных доходов государству. И эти деньги он предлагает направлять на финансирование программ жилищного кредитования для переселенцев из Крыма и Донбасса и ветеранов АТО.

Далее, Холодов отмечает, что в статье 6 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения и борьбы против табака (ратифицирована Украиной в 2006 году) описаны ценовые и налоговые меры, которые являются самым эффективным способом сокращения потребления табака, особенно – в молодежной среде. В частности, один из них – мероприятия против forestalling. (Forestalling – это уловка, связанная с регулярным повышением акцизов на сигареты. Производители знают, когда очередное повышение и перед ним производят значительные партии, отправляя их на склады, а потом, после повышения акциза – продают их уже по новой цене).

Конвенция ВООЗ дает Украине право законодательно ограничить выпуск сигарет непосредственно перед повышением акцизов на них или установить дополнительный налог на продукцию, которая уже произведена, но еще не доставлена потребителю, в том числе в розничную торговлю. Как это работает в Украине? На 90% украинский рынок сигарет формируют 4 крупные компании – Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco International. У каждой есть по 2 юридических лица – производитель и торговый дом. Как правило, акцизы повышаются 1 января – а значит в последние месяцы года некоторые компании производят запасы сигарет на несколько месяцев вперёд, продают их своим торговым домам, а сигареты отправляют на склад. А уже после 1 января эти сигареты продают потребителям по ценам, в которые включен повышенный акциз. "Чистый доход табачных корпораций от такой нехитрой схемы – это как минимум миллиард гривен ежегодно. Целевой налог для переселенцев и ветеранов", утверждает депутат.

Его законопроект 3016 предлагает зафиксировать, что сумма акцизов, которые платит производитель или импортер сигарет, в любые месяцы 4-го квартала года не может превышать среднемесячный объем акцизов, которые платились в течение шести предыдущих месяцев.Проще говоря – в декабре и в июле сумма уплаченных акцизных налогов должна быть примерно одинакова и не может отличаться многократно.А если отличается – то это признаки forestalling и государство накладывает штраф в сумме двукратного объема превышенного уровня акцизного налога (но не менее 2 млн грн).

Холодов уверен, что если законопроект принять в 2020 году, то уже в 2021-м мы получим 1,2-1,5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет (с учетом повышения акциза на 20%).

"Я буду настаивать на том, чтобы эти деньги были направлены на социально важные целевые программы – в частности, на беспроцентные кредиты на жилье для семей переселенцев из Крыма и Донбасса, ветеранов АТО. Эти люди наконец-то смогут стать экономически активными, а не работать только "на аренду квартиры", как сейчас".