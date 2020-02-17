Виновники смертельного ДТП в Харькове в 2017 году Зайцева и Дронов не выплачивают определенные судом компенсации, - адвокат Матвеева

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Цензор.НЕТ.

"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", - заявила Матвеева.

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По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: "Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет".

Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции из Киевского райсуда Харькова.

"Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТП на Сумской в ​​Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но личности тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда, 3 апреля", - отметила Матвеева.

По ее словам, ходатайство связано, в том числе, с финансовым положением пострадавших.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

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