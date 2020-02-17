Windrose запускает рейсы между шестью городами Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Предварительная продажа авиабилетов на апрельские рейсы стартовала 13 февраля. Авиаперевозчик обещает 2-3 рейса в день с вылетом утром, днем и вечером. Отмечается, что из Киева в Днепр можно будет добраться 1 час 20 минут.

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Полеты осуществляются на самолетах ATR72-600.

По данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, уточняет Громадське радіо, стоимость билета из Киева в Днепр / Харьков / Одессу / Львов составит от 719 гривен, из Запорожья в Киев - от 622 гривен, из Киева в Николаев - от 572 гривен.

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