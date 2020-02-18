В ходе поиска правды о гибели своих отцов на Майдане, дети погибших героев Небесной Сотни Бондарчука и Хомяка поженились

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Громадського ТВ.

Владимир и Ирина познакомились на встрече семей Героев Небесной Сотни. Они искали правду об обстоятельствах гибели своих родителей. Владимиру удалось почти до секунды воспроизвести события утра 20 февраля. А Ирина до сих пор не знает, что тогда произошло. Не знает она, и кто виноват в смерти ее отца.

Но теперь Владимир и Ирина продолжают искать вместе. Потому что в процессе поисков правды о своих родителях они нашли друг друга. В мае 2017 года Владимир и Ирина поженились. На их свадебных фото - родные Героев Небесной Сотни, которые чувствуют себя одной большой семьей. Сечас они живут в Волынской области.

Первые два года после Майдана Владимир большую часть своего времени посвящал работе в общественной организации "Семья Героев Небесной Сотни": сначала был секретарем, затем — главой организации. В последнее время у него нет возможности уделять этой деятельности много времени, но он остается активным членом организации.

Ирина также участвует в деятельности семей погибших на Майдане. В частности, женщина была в рабочей группе по награждению Героев.

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