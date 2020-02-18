Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил шесть обстрелов по позициям ВСУ, а именно:

- рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

- два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Песков - из автоматических станковых гранатометов;

- в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;

- рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

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Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям ВСУ 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сазано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.