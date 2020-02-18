Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,8 тыс. человек, инфицированы более 72 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Кроме того, за последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц. Всего количество зараженных превысило 72 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев, заразившиеся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко

Ранее сообщалось, что власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.