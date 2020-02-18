Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, люди с температурой выше 37,2° не попадут на самолет, а будут проходить процедуры в местной больнице.

Начнется эвакуация с того, что китайские власти доставят наших граждан к самолету в Ухане. Далее – медицинский контроль.

"После проверки люди пойдут на самолет. Там им выдадут средства защиты, гигиены, питание, маски, которые будут менять три раза за время полета", – сказал Аваков.

На борту самолета будут находится 16 членов экипажа, двое врачей, медсестра, работник консульства, полицейский и военный.

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Самолет приземлится в одном из украинских аэропортов, где пойдет на специальную санитарную стоянку. Его встретят сотрудники ГСЧС.

Всех пассажиров и членов экипажа, которые находились в самолете, посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни.

Также за ними будут наблюдать врачи. Рядом развернут штаб сил Нацгвардии и ГСЧС, чтобы охранять базу.

Аваков добавил, что к Украине обратились многие государства с просьбой о помощи. Несколько иностранных граждан планируют взять на борт.

Их подвергнут такому же контролю, а за предоставленные услуги государства заплатят.

Напомним, эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на 20 февраля.