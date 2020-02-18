Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО + ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы должны заботиться о наших гражданах. Министерство внутренних дел Украины в пределах компетенции готово обеспечить безопасность во время эвакуации украинцев из КНР и в обсервации. Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда она думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллиардов, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны их забрать и спасти", - отметил министр внутренних дел.

Аваков рассказал, что планируется эвакуация до 50 украинцев и около 36 иностранцев из стран, обратившихся с запросом помочь эвакуировать их граждан: из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

"До полусотни украинцев мы собираемся вернуть домой. Кроме граждан Украины, мы можем спасти и граждан других стран", - сказал министр внутренних дел.

Команда самолета, которым будут эвакуировать граждан из Китая в Украину, будет состоять из 16 человек экипажа: 6 пилотов, 9 бортпроводников, 1 техник, 2 врачей, 1 медсестра. Также в самолете будут находиться полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства.

"Все члены экипажа и сопровождающие будут находиться в костюмах биозащиты. Самолет будет разделен на зоны. Пассажиры будут обеспечиваться пищей, средствами личной гигиены и санитарными средствами, в том числе - медицинскими масками, которые будут меняться во время полета", - рассказал министр.

Каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолетом, до посадки подпишет информированное добровольное согласие на проведение изоляции и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа - человек эвакуироваться не будет.

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В аэропорту будет проводиться термометрия пассажиров китайской стороной с уведомлением медицинского персонала рейса и повторно - украинскими медиками непосредственно перед посадкой в ​​самолет. При наличии температуры тела пассажира более чем 37,2 или наличии респираторной инфекции - медперсонал будет принимать решение о недопущении пассажира на рейс. Такие лица в сопровождении консула будут сопровождены в местную больницу.

Аваков добавил, что по прибытии в Украину, самолет направится на санитарную стоянку, где все проходят пограничный контроль. Сотрудники пограничной и таможенной службы будут проводить необходимые процедуры в костюмах бактериологической защиты.

После высадки пассажиров будет проводиться дезинфекция места стоянки, трапа, салона, багажного отсека и кабины пилотов. В самолете будет проводиться полная замена фильтров системы кондиционирования.

"Всего подлежат обсервации ориентировочно 109 человек. Пассажиры, прибывшие из КНР и члены экипажа направляются к месту обсервации в автобусах в сопровождении сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Колонну из 4-х автобусов будут сопровождать автомобили патрульной полиции", - сказал министр.

Кроме того, Арсен Аваков в студии Свободы слова представил двух работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в костюмах бактериологической защиты, которые будут работать с эвакуированными.

"Все наши сотрудники будут обеспечены таким комплектом спецодежды. Он полностью защитит от процедур, которые будут проводиться. Так будут одеты все, начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего этого объекта", - сказал министр.

"Удобно, комфортно, но немного жарко. Но когда работаешь, уже не обращаешь на любые условия вокруг, потому концентрируешься на работе с пациентом. Поэтому главное, что эти костюмы соответствуют всем стандартам, которые рекомендуют нам ВОЗ и наше министерство. Они полностью защищают нас от любых биологических поражений. Поэтому за себя и за всех, кто будет работать с нашими пациентами, мы можем быть спокойны", - поделилась своим мнением о костюме бактериологической защиты врач, сотрудница ГСЧС Евгения.

Автобусы, в которых будут транспортироваться пассажиры - также будут подвергаться дезинфекции. В период обсервации - от 14 суток, работники МВД Украины будут осуществлять охрану территории корпусов, где будут находиться эвакуированы граждане под пристальным наблюдением медиков.



Инографика: сайт МВД

"Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - подчеркнул Аваков.





