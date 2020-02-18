С утра в районе Золотого идет интенсивный бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы - 120 мм (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов, передает Цензор.НЕТ.

"Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (ш-та Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты, так как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковке попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, а не отвечать". Где ОБСЕ, где все остальные, где "доблесные полководцы" от мира?" - рассказал он.

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"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, в настоящий момент с 5 часов идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы - 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы. Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", - сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.