После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, такое предположение сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV и подчеркнул ответственность местных жителей.
"Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – сказал он.
При этом Пристайко подчеркнул невозможность ситуации, когда глав органов местного самоуправления на Донбассе будут устанавливать из Киева.
Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.