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18.02.20 09:08

На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

Сегодня уже более 30 тыс. человек прошли курсы по цифровой грамотности на портале "Дія".

интернет,компьютер,ноутбук

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около месяца назад мы запустили проект Дія: цифровое образование. Наша цель - стать лидером в мире по скорости и качеству развития цифровых навыков, цифрового интеллекта у граждан. Сегодня уже 30 000+ прошли обучение на портале. Нас поддерживают 6000 библиотек по всей стране, где можно пройти курсы офлайн. Ежемесячно будут появляться новые", - говорится в сообщении.

Сегодня доступны три образовательных сериала:
1. Базовый по цифровой грамотности. Который научит уверенно пользоваться смартфоном, компьютером и планшетом.
2. Для учителей. Который научит применять онлайн-инструменты, чтобы учебный процесс стал более увлекательным и эффективным.
3. Для родителей: расскажет, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, кибербуллинга, суицидальных интернет-сообществ и сексуального насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.

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На образовательном портале Дія ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров 01

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