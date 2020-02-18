Годовщина Майдана: 18 февраля 2014 года в центре Киева погибли 40 человек

Четверо майдановцев были застрелены - огнестрельные ранения. Еще четверо были забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах, рассказал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"При этом не погиб ни один сотрудник правоохранительных органов", - отметил журналист.

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"И только вечером, когда после дневного разгона власти пошли зачищать Майдан с оружием и началась операция "Бумеранг", в ответ на нападение раздались выстрелы на поражение, и милиция стала нести безвозвратные потери", - добавил он.

"Светлая память погибшим Героям. Революция победила благодаря вашей воле, мужеству и самопожертвованию. Всего 18 февраля 2014-го в центре Киева погибли 40 человек (28 майдановцев, 3 гражданских людей, причастность которых к протестам не подтверждена, 9 правоохранителей). Этот урок мы не имеем права забыть", - резюмировал он.

Далее приводим список погибших 18 февраля 2014 года Героев Небесной Сотни на языке оригинала:

Шаповал Сергій Борисович

Сердюк Ігор Миколайович

Дідич Сергій Васильович

Плеханов Олександр Вікторович

Нечипорук Юрій Вікторович

Наумов Володимир Григорович

Максимов Дмитро Вячеславович

Кульчицький Володимир Станіславович

Корчак Андрій Богданович

Кіщук Володимир Юрійович

Капінос Олександр Анатолійович

Захаров Володимир Костянтинович

Зайко Яків Якович

Дворянець Антоніна Григорівна

Горошишин Максим Максимович

Веремій В'ячеслав Васильович

Васільцов Віталій Валерійович

Брезденюк Валерій Олександрович

Бондарев Сергій Анатолійович

Топій Володимир Петрович

Прохорчук Віктор Олександрович

Прохорський Василь Петрович

Хурція Зураб (Zurab Khurtsia)