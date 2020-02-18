Пророссийские предложения Макрона предназначены "для внутреннего употребления", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления", чтобы поддержать свой рейтинг в кругу людей, которые экономически заинтересованы в снятии санкций с России.

По мнению главы МИД, задача Украины - постоянно напоминать всем о том, что Россия нарушает международное право, оккупировала Крым и ответственна за войну на Донбассе.

Напомним, ранее глава МИД Польший заявил, что тенденция на сближение с Россией, которую демонстрирует в последнее время Франция, преждевременна и это вызывает беспокойство в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и Франция возьмутся за разработку европейского танка, - Дуда