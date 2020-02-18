Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.20 09:59

Команда экспертов МВФ посетит Киев, - постпред Люнгман

Международный валютный фонд, глава которого Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, направил в Киев группу экспертов.

кредит,мвф,долг,транш,фонд,международный,валютный

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть, экс-владельцы должны понести ответственность, - представитель МВФ Люнгман

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100