На территории Белой Церкви проходят масштабные антитеррористические учения. Граждан просят ходить с документами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Призываем всех жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам и возможным ограничениям и обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения", - сказано в сообщении.

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Также правоохранители обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. Кроме того, граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.