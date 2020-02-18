Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковского началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот мир, который увидели, заглянув в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине", - сказал Порошенко.

Он призвал не верить Путину и сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

"Я призываю в очередной раз - не верьте Путину! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу", - добавил он.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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