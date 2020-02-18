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18.02.20 10:49

У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при реализации техники через Интернет изъято товаров на 7,5 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева изъяли из незаконного оборота крупную партию бытовой техники и неучтенную наличность.

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые в период 2017-2019 гг. организовали и обеспечивали функционирование схемы уклонения от уплаты налогов при реализации бытовой и цифровой техники через специализированный сайт в сети Интернет. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при реализации техники через Интернет изъято товаров на 7,5 млн 01
У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при реализации техники через Интернет изъято товаров на 7,5 млн 02
У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов при реализации техники через Интернет изъято товаров на 7,5 млн 03

В частности, фигуранты осуществляли реализацию указанных товаров от имени подконтрольных субъектов хозяйствования, в т.ч. за наличные, без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете.

В результате таких действий один из участников схемы уклонился от уплаты в бюджет свыше 8,4 млн грн налогов.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в Киеве и Днепре в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, из незаконного оборота изъята партия бытовой и цифровой техники стоимостью 7,5 млн грн, а также неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,2 млн грн и черновая документация.

Продолжается следствие.

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