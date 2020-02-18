Гоструда за 2 недели выявила 315 субъектов хоздеятельности без регистрации и 700 неоформленных сотрудников: рейды будут продолжаться, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены", - написал министр.

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"Пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой". Это риск - для работника остаться без денег и компенсаций (при травме, например), а для работодателя - получить штраф до 141 тыс грн", - отметил министр.

Он отметил, что в январе Гоструда держала в фокусе предприятия торговли, временного размещения и общественного питания.

"Пока инспекторы работали "в полях", работодатели массово начали посылать в налоговую сообщения об оформлении трудовых отношений. На работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили свыше 123 тыс. лиц", - написал Милованов.

"Дальше - рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта", - указал министр.