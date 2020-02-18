Глава закарпатской прокуратуры дискредитирует правоохранительную систему, - обращение правозащитников к Генпрокурору. ДОКУМЕНТ

Коллективное обращение в правоохранительные органы и прокурору Гаврилюку было еще три года назад, однако бездействие очевидно, - говорят активисты.

Они настаивают, что ни один чиновник не был привлечен к уголовной ответственности во времена руководства Владимира Гаврилюка и его заместителя Александра Василенко. В обращении к Генпрокурору Руслану Рябошапке правозащитники приводят примеры "отбеливания" руководителями областной прокуратуры коррупционеров, которых поймали "на горячем" работники Национальной полиции или Службы безопасности Украины.

Общественные активисты приводят непосредственные примеры неправомерно закрытых, по их мнению, уголовных производств по взяточникам. В то же время, говорят активисты, прокуратура давит на честных чиновников, врачей и бизнесменов через открытие против них уголовных производств и действует согласованно с криминалитетом.

Правозащитники акцентируют внимание на том, что Гаврилюк назначил своего зама Александра Василенко "куратором по линии контрабанды табачных и алкогольных изделий и других товаров через пункты пропуска и нелегальных заправочных станций, которых сейчас в Закарпатье, только по официальным данным правоохранителей, функционирует около 126. Эту информацию подтверждает и председатель ОО "Доста" Павел Павлов, который в течение нескольких лет собирал видеоматериал о деятельности таких АЗС. Однако, после передачи видеодоказательств областному прокурору Гаврилюку дело "спустили на тормозах".

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии со ст. 214 УПК Украины, общественные активисты Закарпатья просят Генпрокурора Рябошапку начать расследование по ст. 365 Уголовного кодекса Украины и назначить проверку из Генпрокуратуры о возможной причастности других чиновников или должностных лиц прокуратуры Закарпатской области к совершению противоправных действий. В подтверждение своих заявлений правозащитники добавили перечень документов и журналистских расследований, которые, по их мнению, указывают на коррумпированность действий прокурора Закарпатья Гарилюка, его заместителя Василенко и их подчиненных.

Активисты и правозащитники из Закарпатья обратились также к коллегам со всей Украины с целью противодействовать коррумпированным силовикам и приобщиться к выявлению злоупотреблений в правоохранительной системе.







