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18.02.20 10:54

Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБО) будут принятии решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром.

Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору: "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен".

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"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но непрерывными шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал глава государства.

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Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах 01

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