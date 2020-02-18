Зеленский об атаке наемников РФ: Это циничная провокация и попытка сорвать мирный процесс. На СНБО будем принимать решение о дальнейших шагах

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору: "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены, - штаб ОС

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но непрерывными шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ в районе Золотого - "мир", который увидели, заглянув в глаза Путину, - Порошенко