Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк

"Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших воинов есть тяжелые потери, подчеркнул Яценюк.
"Такое звериное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.
Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.
"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер" Народного фронта "
"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, готовая решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Яценюк.