Президент на СНБО должен сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, - Яценюк

"Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения", - заявил экс-премьер-министр Украины (2014-2016 годов), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он написал в своем Facebook 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Утром этого дня российские оккупанты с применением запрещенного вооружения атаковали позиции украинских Объединенных сил вблизи ряда населенных пунктов на линии противостояния. По предварительным данным, среди наших воинов есть тяжелые потери, подчеркнул Яценюк.

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"Такое звериное поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", - написал он.

Президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы, подчеркнул Яценюк.

"Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят крови и жизни наших людей", - подчеркнул лидер" Народного фронта "

"К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, готовая решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию - это единственный путь для решения конфликта", - написал Яценюк.