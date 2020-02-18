Стандарты управления Deutsche Bahn помогут "Укрзализныце" решить часть проблем, - Голик

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил советник премьер-министра Юрий Голик.

"УЗ с одной стороны национальное достояние, с другой - дико коррупционная вещь. Любой назначенный туда менеджер не несет никакой ответственности, кроме уголовной. В случае управления УЗ институцией, можно подписывать любые договора о ее ответственности. Применительно к DB - о финансировании, о дешевых деньгах, о строительстве заводов и т.д.", - отметил Голик.

Как подчеркнул советник премьер-министра, история с DB и УЗ - это еще и история о геополитике - когда у уважаемой в мире страны появляются интересы в Украине, которые она готова защищать.

"С другой стороны, существующее законодательство не может никому ничего прогарантировать. Немцы понимают, что мы должны двигаться шаг за шагом и в рамках закона. И вот так шаг за шагом к чему-то можно прийти. С моей субъективной точки зрения, УЗ просто нужно отдать в управление DB под жесткое обязательство. Но начинать нужно с консалтинга. И за консалтинг нужно платить", - резюмировал он.

Ранее Юрий Голик заявил, что Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. 22 января 2020 года соответствующее соглашение было подписано в Давосе.