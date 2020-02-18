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18.02.20 11:15

Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на сайт Рады.

Основной целью принятия законопроекта является усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц путем создания правовых условий для обеспечения бесплатным питанием их детей, воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях, а также обеспечение детским питанием новорожденных детей.

Принятие законопроекта и его реализация создаст дополнительные социальные гарантии для детей из числа внутренне перемещенных лиц в виде обеспечения бесплатным питанием.
Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материального обеспечения со стороны государства.

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