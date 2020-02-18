Все в панике, но выезжать из города никто не собирается, - жительница Золотого Печеная

Обстрелы начались около шести утра, рассказала в комментарии НВ волонтер Светлана Печеная, передает Цензор.НЕТ.

Она проживает в городе Золотое в Луганской области. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще трое — ранены.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", — сообщила Печеная.

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На данный момент, по ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?", — добавила собеседница.

1 октября 2019-го в результате переговоров в Минске было принято решение развести войска: тогда Вооруженные силы Украины и наемники РФ условились отойти от линии соприкосновения на трех участках: Станица Луганская, Петровское и Золотое.

"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", — рассказала Светлана Печеная.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.