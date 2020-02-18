Фонд Жадана приглашает школьников к участию в конкурсе "Читай-пиши"

Как сообщвет Цензор.НЕТ, победители попадут на Книжный Арсенал, получат советы от известных писателей и литераторов и сертификаты на приобретение новых книг.

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Для отзыва школьники могут выбрать любую книгу на украинском языке, но предпочтение жюри будет отдавать рецензиям на произведения современных украинских авторов.

В этом году организаторы предлагают подавать на конкурс не только текстовые, но и видеорецензии. Отправить работы можно до 1 апреля; для этого нужно заполнить регистрационную форму и включить в нее свой текстовый и/или видеоотзыв. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на странице конкурса в Facebook, на сайте конкурса и проекта поддержки детского чтения BaraBooka.

Победителей и победительниц определят в двух возрастных группах: 10-13 и 14-17 лет и в двух номинациях: текстовые и видеорецензии.

Объявят их после 20 апреля, а наградят во время Книжного Арсенала в Киеве. Организует поездку победителей и родителей/учителей БФ Сергея Жадана при поддержке фонда Ukraine Сharity. На Арсенале дети познакомятся с жюри конкурса – известными литераторами и критиками – и выберут себе новейшие книги от издательств "Фабула" и "Ранок": издатели подарят 12 победителям сертификаты. Обладатели 1-х мест также получат получат планшеты, 2-го и 3-го – фотокамеры моментальной печати. Книги от издательств-партнеров также получат шестьдесят финалистов конкурса.

Как и в прошлом году, организаторы пригласят школьников и преподавателей в разных городах украинского Востока на встречи с украинскими писателями и критиками, которые поделятся с детьми советами, как писать рецензии интересно и аналитично, читать вдумчиво и с большим увлечением. Состоится тур при финансовой поддержке Украинского института книги.

"Долгое время Восток Украины был бы вне культурного поля. Нам важно не просто декларировать, что Восток – это Украина, а помочь детям этих областей быть непрерывно включенными в современный культурный контекст страны, в том числе – литературный", – говорит соорганизаторка и участница жюри конкурса, детская писательница и руководительница BaraBooka Татьяна Стус.

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Ирина также напоминает: "Детям нужны книги о тех же проблемах, с которыми сталкиваются они сами. Анализируя прошлогодние работы, мы еще раз убеждались: школьная программа по литературе требует серьезных изменений". В прошлом году на конкурс поступило более 400 рецензий. Большинство из них были написаны на книги, которые дети читают вне школьной программы и в которых говорится о современной жизни.

Партнеры проекта – ГП "Украинский институт книги", Национальный центр "Малая академия наук Украины", издательства "Ранок" и "Фабула" и уже второй раз – британский фонд Ukraine Charity. Состав жюри: Сергей Жадан, Андрей Курков, Анастасия Музыченко, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Маша Сердюк, Ирина Славинская, Евгений Стасиневич, Татьяна Стус, Галина Ткачук, Анна Улюра.