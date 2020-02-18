Фракция "ЕС" требует вызвать в Раду Загороднюка и Хомчака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы требуем полной информации, кто и как мониторил ситуацию безопасности вблизи мест разведения войск, и как была допущена подобная ситуация, когда войска противника вплотную приблизились к нашим военным, грубо нарушая режим тишины. Символично, что наступление русской армии началось после сомнительных заявлений Зеленского о возможности совместного патрулирования государственной границы Украины украинскими военными с российскими боевиками из ОРДЛО. Президент Зеленский хвалился, что во время общения с Путиным увидел в его глазах желание мира", - говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" считает, что настоящий мир может быть достигнут только благодаря укреплению украинской армии, усилению международных санкций против РФ и уверенному курсу Украины на интеграцию в НАТО.

"Мы требуем от власти четких действий для защиты суверенитета страны. Власть обязана немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, немедленно обратиться к странам-гарантам Нормандского формата - Франции и Германии, также к гарантам Будапештского меморандума - США и Великобритании для жесткого давления на РФ и ужесточения санкций за срыв мирного процесса и угрозу безопасности мирных граждан Украины, убийство наших военных", - подчеркнули во фракции.

"Европейская Солидарность" видит в глазах Путина войну", - добавили в пресс-службе фракции.

Напомним, с 5 часов утра 18 февраля идет интенсивный бой в районе Золотого, Орехово и Новотошковского.

Позже в штабе ООС сообщили, что бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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