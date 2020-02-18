Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в обращении Януковича, опубликованном его адвокатом Виталием Сердюком, передает Цензор.НЕТ.
"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - написал скрывающийся в России президент-беглец.
Янукович вновь заявил, что события на Майдане в 2014 году были "государственным переворотом, который разделил страну".
Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".