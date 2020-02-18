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18.02.20 11:54

Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир. ДОКУМЕНТ

Беглый президент Украины Виктор Янукович убежден, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и он готов помочь ему в этом.

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Об этом говорится в обращении Януковича, опубликованном его адвокатом Виталием Сердюком, передает Цензор.НЕТ.

"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - написал скрывающийся в России президент-беглец.

Янукович вновь заявил, что события на Майдане в 2014 году были "государственным переворотом, который разделил страну". 

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

Янукович: Первые шаги Зеленского дают надежду на мир 01

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