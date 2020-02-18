Увеличение пошлины на дизтопливо из РФ повлияет на ценообразование в разных отраслях, - президент Ассоциации международных автоперевозчиков Костюченко

Об этом он написал в письме премьер-министру Алексею Гончаруку и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, передает uaprom.info.

Он со ссылкой на СМИ отметил, что в случае проведения правительством антисубсидиарного расследования по просьбе украинских производителей нефтепродуктов по импорту в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России могут вырасти цены на дизельное топливо.

"Такой рост произойдет вследствие введения специальной пошлины на российское дизтопливо, ввозимое на таможенную территорию Украины, - сказано в обращении. - По нашему мнению, принятие такого решения приведет к значительному повышению цен на дизельное топливо, что в свою очередь существенно повлияет на конкурентоспособность украинских международных перевозчиков. Каждый шаг подорожания дизтоплива увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков и уменьшает рентабельность перевозок, поскольку удельный вес топливно-смазочных материалов, а именно дизельного топлива, в себестоимости любой перевозки достигает почти половины".

Кроме того, Костюченко напомнил, что на сегодня уже действуют ставки специальной пошлины на тяжелые дистилляты, которые транспортируются трубопроводами, и сжиженный газ в размере 4% и 3% соответственно. "Это уже привело к снижению доли российского дизельного топлива в его поставках на рынок Украины", - подчеркнул глава АсМАП.

Он подчеркнул, что увеличение специальной пошлины на дизельное топливо повлияет на ценообразование не только в транспортной отрасли, но и в промышленности, сельскохозяйственном комплексе, ЖКХ и повысит стоимость товаров, что в свою очередь будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия.

В связи с этим Ассоциация обращается к Гончаруку и Милованову с просьбой не вводить ставки специальной пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ происхождением из России.