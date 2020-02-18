Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.20 12:03

Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" есть 12 депутатов, которые не хотят поддерживать законопроект об открытии рынка земли.

Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Слуге народа" есть достаточно голосов для принятия законопроекта о земле. В то же время во фракции есть те, кто не поддерживает.

"У нас есть 12 или 13 депутатов из всей фракции, которые сейчас высказываются против (рынка земли. - Ред). Мы с ними общаемся, это нормально. Мы стараемся убедить ... я и Офис Президента, мы вместе", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100