Кремль об атаке наемников РФ на Донбассе: Говорить об ответственности России "совершенно неправильно"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этмо заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влиянии" на террористов, он сказал: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".

При этом Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение "на границе между "Луганской республикой" и украинскими Вооруженными силами".

"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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