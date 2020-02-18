"Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сегодня 60% украинцев не читают книг, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - заявил Бородянский

Министр отметил, что формирование привычки это не быстрый процесс.

"Мы увидим в этом году, как те меры, которые мы предлагаем, изменят тенденцию. У нас тенденция на снижение, а нам необходимо, чтобы тенденция начала расти. А далее мы поймем темпы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны всеми способами защитить украинский книжный рынок от российских издательств, - замминистра Подоляк

Бородянский заявил, что если ориентировочный ежегодный рост количества читающих книги украинцев составит 5%, то это будет колоссальный прорыв.

"Мы должны объяснить людям, как важно чтение", - констатировал министр.