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18.02.20 12:43

"Сегодня 60% украинцев не читают книги, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ведомство работает над тем, чтобы популяризировать чтение и повысить уровень чтения книг украинцами до 60%.

бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сегодня 60% украинцев не читают книг, наша конечная цель, чтобы 60% читали", - заявил Бородянский

Министр отметил, что формирование привычки это не быстрый процесс.

"Мы увидим в этом году, как те меры, которые мы предлагаем, изменят тенденцию. У нас тенденция на снижение, а нам необходимо, чтобы тенденция начала расти. А далее мы поймем темпы", - добавил он.

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Бородянский заявил, что если ориентировочный ежегодный рост количества читающих книги украинцев составит 5%, то это будет колоссальный прорыв.

"Мы должны объяснить людям, как важно чтение", - констатировал министр.

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