Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.20 12:55

Бой под Золотым: Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, уничтожены 4 наемника РФ. ВИДЕО

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал об атаке российско-оккупационных войск на позиции украинских воинов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - заявил Хомчак.

С 10:00 террористы запросили "режим тишины".

Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.

"Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 - ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают с согласно принятыми ранее решениями", - добавил он.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот бой показал полный провал капитулянтской тактики Зеленского по умиротворению агрессора, - Герасимов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100