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18.02.20 12:55

Один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия, - Хомчак об атаке наемников РФ в районе Золотого. ВИДЕО

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал об атаке российско-оккупационных войск на позиции украинских воинов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Сегодня была не провокация, - добавил он. - Они хотели эти наблюдательные посты захватить, чтобы показать своему населению - вот, мы продвинулись на 500 метров", - расказал он.

Хомчак связывает это с годовщиной Дебальцево, и подтверждает, что бойцы ушли с наблюдательного пункта, где еще остается тело нашего погибшего.

Сейчас работает СЦКК, чтобы тело погибшего воина можно было забрать.

Хомчак также ответил на вопрос о том, почему в официальной сводке не упоминается Золотое: "Золотых пять. Участок разведения - от Катериновки и до одного из Золотых".

Также по информации Генштаба, по сравнению с прошлым годом - у нас сейчас больше и погибших, и раненых.

"В ближайшие дни со стороны армии "будут уверенные, нормальные действия, все усилено, все работает", - подытожил Хомчак.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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