Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны

Об этом в передаче "PRO Військо" заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2022-2023 лет ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Скибицкий добавил, что сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат".

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 000 километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

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