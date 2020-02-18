За 4,5 часа наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 70 мин 120- и 82-мм калибров и осуществили 30 выстрелов из танков. С начала суток - 13 обстрелов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Всего с начала текущих суток российско-оккупационные войска, по имеющейся на данный момент информации, осуществили уже 13 прицельных обстрелов по позициям украинских героев, при этом враг активно применял минометы и танки по направлению от оккупированных им н.п. Голубовское и Сентяновка", - сказано в сообщении.

Утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи н.п. Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. В ведомстве отметили, что на этом участке, особенно в районе н.п. Орехово уже несколько недель подряд российско-оккупационные войска вели постоянные прицельные обстрелы позиций украинских сил из тяжелого вооружения.

"По имеющейся информации, с около 5:30 до 10:00 российско-оккупационные войска выпустили около 70 мин 120- и 82-мм калибров, осуществили 30 выстрелов из танков, активно применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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Подразделения Объединенных сил, которые оборонялись, дали адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, нанесением огневого поражения с целью подавления вражеской вооруженной активности", - сообщили в Минобороны.

По данным штаба ООС, украинские защитники удержали полный контроль над ситуацией. У врага есть погибшие и раненые. Противник около 10:00 запросил режим "тишины".

Позиции украинских защитников не потеряны.

Штаб также отмечает, что в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация контролируется.

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Вместе с тем, пресс-центр Объединенных сил сообщает, что российские наемники при попытке прорыва позиций украинских военнослужащих и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила это гуманитарную просьбу противника.

"Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленную информационную манипуляцию, обвиняя в попытке нападения украинскую сторону.

Командование ООС отмечает, что все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Штаб еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми.

Кроме этого, нашими воинами зафиксировано ведение огня российско-оккупационными войсками в районах Золотого-4 и Луганского, где оккупанты вели отдельные обстрелы наших позиций преимущественно из гранатометов различных систем, а также стрелкового вооружения. Также по защитникам Луганского оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм по направлению от н.п. Логвиново. В районе города Попасная оккупанты применили минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Минобороны сообщили, что к большому сожалению, сегодня Украина снова понесла невосполнимую потерю: "Во время штурмовых действий противника и в результате нападения получил ранения несовместимо с жизнью один наш герой, 1997 г.р. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким, а также боевым побратимам. Вечная память!"

Кроме этого, в результате боевых действий получили ранения трое украинских защитников, еще двое воинов получили боевые травмы. По имеющейся информации, состояние здоровья всех пятерых защитников - удовлетворительное.