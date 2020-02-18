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18.02.20 13:48

Бородянский о спецэфире на "Интере" 23 февраля: "Ну, покажет. У нас же демократическая страна?"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, говоря о предстоящем спецэфире телеканала "Интер" к 23 февраля, отметил, что "этические нормы остаются на усмотрение отдельных граждан".

бородянский

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, министр заявил, что не будет давать оценки одному телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы", отвечая на вопрос о том, что один из украинских телеканалов намерен подготовить специальный эфир, в частности показать несколько советских фильмов, ко Дню защитника отечества, 23 февраля.

"Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей", - сказал Бородянский.

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