Бородянский о спецэфире на "Интере" 23 февраля: "Ну, покажет. У нас же демократическая страна?"

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, министр заявил, что не будет давать оценки одному телеканалу, "который в границах украинского законодательства покажет некоторые фильмы", отвечая на вопрос о том, что один из украинских телеканалов намерен подготовить специальный эфир, в частности показать несколько советских фильмов, ко Дню защитника отечества, 23 февраля.

"Ну, покажет. Его выбор. У нас же демократическая страна? Демократическая страна - это законы и их исполнение. Этические нормы, если они не регламентированы, или нет отсылочных норм к законодательству, они на усмотрение отдельных граждан и конкретных руководителей", - сказал Бородянский.

Читайте также: Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования