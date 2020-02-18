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18.02.20 14:05

США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства

Посольство США в Украине призывает Российскую Федерацию соблюдать взятые на себя минские и нормандские обязательства.

США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - отметили в посольстве.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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США обеспокоены военной эскалацией на Донбассе и призывают РФ соблюдать взятые на себя обязательства 01

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