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18.02.20 14:58

Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации

Сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям, применив запрещенное оружие, но украинские воины дали достойный отпор.

Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Андрей Загороднюк.

"В который раз мы видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами ничего не стоят. Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить", - написал он.

Загороднюк отметил, что сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие.

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"Наши воины дали достойный отпор. В настоящее время бой завершился. Наши войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации. По предварительной информации, один оккупант уничтожен, а пятерым нанесены тяжелые ранения.

К сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах. Один украинский защитник погиб в бою. Еще четверо получили ранения и сейчас получают помощь.

Соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. Скорейшего выздоровления нашим раненым.

Наши защитники в который раз выстояли",  - написал министр.

Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Загороднюк об атаке наемников РФ на Донбассе: Наши воины дали достойный отпор и готовы к любому развитию ситуации 01

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