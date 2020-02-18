"Руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%", - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, процесс обновления руководящего состава таможни продолжается.

"Центральный аппарат обновлен на 80%, руководители таможенных постов обновлены где-то на 40%. Этот процесс продолжается. Мы в процессе увольнения 500 таможенников (речь о работниках таможенного направления бывшей ГФС)", - заявил он.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что после переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату вдвое выше.

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