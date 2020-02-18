Эстония поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений в Совбезе ООН, - глава МИД Рейнсалу

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, информирует Цензор.НЕТ.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

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Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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