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18.02.20 15:30

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

По факту обстрелов 18 февраля 2020 года вооруженными формированиями РФ позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, оккупанты вели обстрелы позиций украинских защитников из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет СБУ, процессуальное руководство - прокуратура Луганской области.

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Сегодня, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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