Экс-замдиректора "Николаевского бронетанковго завода" подозревается в организации хищения 355 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Было установлено, что подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.

Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тыс. грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Также, ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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