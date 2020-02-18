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18.02.20 15:50

ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Государственное бюро расследований сообщает, что из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц.

укрбуд

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Всего ГБР изучает 29 жилых комплексов, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присвоение денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

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