Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.02.20 15:55

Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля представители Украины поднимут вопрос атаки на позиции ВСУ вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Начало в 22:00 по киевскому времени", - написал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Совбеза ООН по минским соглашениям состоится сегодня в Нью-Йорке

Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, - спикер постоянного представительства Николенко 01

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

Также читайте: Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100