Фракция "ЕС" призывает предпринимателей 19 февраля присоединиться к акции защиты их бизнеса от ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина на акции представителей малого бизнеса возле Верховной Рады.

"Власть должна осознавать, что именно предприниматели, которые создали для себя и своих близких людей рабочие места, а таких людей почти 2 миллиона, нуждаются в защите как никогда. Не нужно было применять фискальные методы работы. Должна быть свобода предпринимательской деятельности. Должны предоставить самые большие права и возможности для того, чтобы эти люди продолжали работать в Украине, чтобы они наполняли бюджет и хватит говорить о том, что именно эту категорию лиц мы должны приводить в порядок и ответственность - это самые ответственные люди в Украине", - сказала нардеп.

Также Южанина отметила, что активная позиция представителей бизнеса очень важна в борьбе за отмену законов, которые могут разрушить малое предпринимательство в Украине.

"Мне кажется, что впервые именно микробизнес, микропредпринимательство объединились и будут бороться за свои права и возможности работать в нашей стране. Спасибо организаторам за то, что вы выразили обеспокоенность, прочитали эти законы и сейчас выступаете за их отмену. Поэтому я буду участвовать в ваших мероприятиях и отстаивать ваши права", - добавила она.

Напомним, 20 сентября 2019 депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября 2019 президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

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