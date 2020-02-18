Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока что не обсуждается, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

"Я знаю о возможности такой миротворческой миссии ООН, она обсуждалась в прошлом году, но никто не смог прийти к какой-то четкой договоренности. Мне неизвестно о каких-то текущих дискуссиях по этой теме", - заявил Гилмор, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США миротворческую миссию ООН в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все международные организации: ООН и ОБСЕ с удовольствием бы продолжили это обсуждение, но пока что оно не ведется", - подчеркнул постпред США при ОБСЕ.

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