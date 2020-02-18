Украинская легкоатлетка Ляхова выиграла забег на 800 метров на турнире во Франции, - ФЛАУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины, 800 метров Ольга Ляхова преодолела с лучшим результатом - за 2.03,91 мин.

"Соревнования в Обонне стали для Ляховой вторыми во Франции за последнюю неделю. 14 февраля она участвовала в турнире в Валь-де-Рей и финишировала там четвертой (2.04,28 мин)", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что многоборка Алина Шух соревновалась в прыжках в высоту и заняла третье место (1,88 м).

Яна Качур финишировала четвертой в забеге на 60 метров (7,65 с), Анна Чубковцова на дистанции 60 метров с барьерами показала время 8,45 с и стала третьей.