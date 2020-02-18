ФСБ в оккупированном Крыму арестовала двух подростков - у них найдена взрывчатка и они планировали взорвать школу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщает пресс служба Федеральной службы безопасности России.

У детей изъяли самодельные бомбы.

По данным спецслужбы оккупантов, задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения, они являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 устроил бойню в местном политехническом колледже.

По месту жительства задержанных подростков прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Кроме того, найдены компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Отмечается, что испытания "пробных" взрывных устройств, собранных по инструкциям из интернета, проводились на домашних животных.

Подростки признались правоохранителям, что хотели взорвать школу.

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Напомним, 17 октября 2018 года днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.