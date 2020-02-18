США требуют от России немедленно освободить захваченных в Азовском море украинских рыбаков, - постпред при ОБСЕ Гилмор

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - отметил Гилмор.

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Он подчеркнул, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

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16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.