Из госбюджета на интернаты выделяют 12 млрд грн, но для детей фактической пользы нет, - детский омбудсмен Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УНИАН" заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Содержание интерната очень дорогое. На интернаты из государственного бюджета выделяем 12 млрд грн, но платим их не за ребенка, а за помещение, отопление, преимущественно технический персонал. Фактически, просто удерживаем персонал, но для детей пользы нет", - рассказал он.

По словам Кулебы, нужно перестать "тратить миллиарды на мертвую систему интернатов", а направить средства на развитие услуг (для новорожденных, дошкольного образования, для инклюзивного образования, для транспортировки детей в учреждения, для развития программ для детей).

"Что мешает тратить средства не на уборщицу в интернате, а на ассистента ребенка с инвалидностью в детском саду, который его будет сопровождать? Не на помещение интерната, а на работу дневных центров, куда дети смогут пойти после школы. Причем, такой центр мог бы принять еще детей, находящихся дома на индивидуальном обучении (а таких сейчас пятьдесят пять тысяч детей)", - добавил он.

Кулеба заявил, что если бы все средства направили на развитие услуг в обществе, то они бы работали не на сто тысяч детей в интернатах, а на полмиллиона детей, как минимум.

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